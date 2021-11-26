В лесах КЧР нейтрализовали планировавших теракты бандитов

Правоохранители ликвидировали злоумышленников, готовивших террористический акт в Карачаево-Черкесии.

О происходящем сообщил Национальный антитеррористический комитет. Информация о злоумышленниках была получена в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники органов безопасности КЧР обнаружили бандитов в горно-лесистой местности в Карачаевском районе.

«В результате задействования необходимых сил и средств органов безопасности и сил правопорядка на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов», — говорится в сообщении.

Злоумышленникам предложили сдаться, но они открыли огонь по правоохранителям. В результате бандиты были нейтрализованы. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.