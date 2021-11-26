США и Украина взаимно обвиняют друг друга в недостаточной поддержке

США и Украина безуспешно убеждают друг друга в необходимости более решительных действий против России. К такому выводу пришел журналист National Review Джимми Куинн.

Он указал, что американские политики ожидают «большего рвения» со стороны украинских властей в сопротивлении «агрессии» со стороны РФ. В свою очередь Киев обвинил Вашингтон в предательстве из-за отмены санкций против российского газопровода «Северный поток — 2».

Все это происходит на фоне усиления антироссийской риторики Запада, согласно которой РФ якобы готов план «вторжения» на Украину. Роман Маховец, заместитель главы администрации президента, даже поделился новой «формулой победы» над Россией, для осуществления которой и нужна поддержка Соединенных Штатов: «Дайте оружие и денег, а погибать будем мы».

Читатели американского издания поделились мнением о происходящем:

«Отправьте на Украину команду наших генералов, и пусть они там потренируют украинских военных в критической расовой теории, а также по теме "гендерного разнообразия, этнического равенства и инклюзивности"!» «Маховец говорит, что есть еще один, более сложный способ, которым США и их союзники могут предотвратить российское вторжение: настаивать на членстве Украины в НАТО», «Я бы посоветовал то, что, вероятно, сделал бы [экс-президент Дональд ]Трамп: держаться подальше от всего этого. Украина не входит в НАТО. Рисковать из-за нее Третьей мировой войной не стоит».

Ранее политолог Евгений Сатановский , что единственная причина, по которой США все еще не потерпели фиаско, проводя настолько агрессивную внешнюю политику, — это безграничное терпение президента России Владимира Путина.