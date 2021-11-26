Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в ТЛЦ «Брузги» с мигрантами на польской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с инспекцией транспортно-логистический центр «Брузги», ставший временным убежищем мигрантов, застрявших на границе с Польшей. Глава республики проверил условия содержания беженцев.

Больше всего внимания Лукашенко уделил вопросу обеспечения мигрантов питанием. Он осмотрел пункт добычи еды и спросил, получают ли находящиеся на границе ЕС люди достаточно питания. Его заверили, что перебоев с продуктами в ТЛЦ нет.

Прибытие Лукашенко вызвало бурный ажиотаж среди мигрантов. Как отмечает БелТА, президента Белоруссии туже окружили со всех сторон и начали снимать на телефоны.