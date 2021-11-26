Директора филиала УКС по ХМАО задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют директора филиала Управления капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа (УКС ХМАО) в получении взятки в размере 35 млн рублей. Обвиняемого задержали и заключили под стражу.

Согласно имеющейся информации, чиновник получил указанную сумму несколькими частями, находясь на территории Москвы и Московской области. Денежные средства главе УКС Нижневартовска передал представитель исполнителя госконтракта на поставку оборудования для строящейся городской центральной больницы на 1100 коек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.