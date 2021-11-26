Политолог Рар: нынешняя ситуация в Европе напоминает канун Первой мировой войны

Прорыв границы Евросоюза мигрантами со стороны Белоруссии автоматически может обернуться началом мировой войны. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

Положение мигрантов на польско-белорусской границе остается неопределенным, а ситуация продолжает усугубляться и рискует выйти из-под контроля, посетовал эксперт. По его мнению, Европа находится на пороге очередной мировой войны, и прорыв границы ЕС беженцами может стать отправной точкой для начала глобальной катастрофы.

Не меньше опасений вызвал у политолога и уровень технического прогресса, в разы увеличивающий опасность потенциального конфликта. Как и в случае с Первой мировой войной, никто не верил в ее начало, ведь стороны располагали передовыми на тот момент технологиями. С тех пор военное дело продвинулось далеко вперед, отметил Рар.

ИА Народные новости / Александр Рар

«Все больше и больше здесь серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало. Тогда никто войны не хотел, и считал, что война — это безумие, что она приведет к колоссальным жертвам, потому что все были до зубов вооружены — и немцы, и Россия, и Франция, и Англия», — описал самый страшный сценарий немецкий эксперт.

Нарратив «грядущей войны с Россией» все чаще попадает в первые полосы СМИ ближнего и дальнего зарубежья. Известная журналистка Анна Шафран объяснила, что таким образом коллективный Запад пытается отвлечь народ от собственных внутренних проблем.