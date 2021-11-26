Россия столкнется с серьезным последствиями, если американские спецслужбы смогут установить ее связь с «гаванским синдромом». Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает издание Washington Post со ссылкой на «осведомленные источники».

Напомним, «гаванский синдром» — это своеобразное «заболевание», которое, по словам американцев, вызывает головокружение, мигрень, тошноту и проблемы со слухом. Впервые симптомы «болезни» были обнаружены у сотрудников посольств США и Канады, а также членов их семей на Кубе в 2016 году. Тогда около 59 американских граждан прошли медицинское обследование и курс лечения от заболевания.

Основной причиной инцидента эксперты из Национальной академии наук, инженерии и медицины называют влияние радиочастотной энергии, однако почему синдром проявился только у представителей двух конкретных стран — до сих пор неизвестно.

Федеральное агентство новостей /

К слову, каких-либо конкретных доказательств причастности России к данному инциденту, произошедшему четыре года назад, Бернс представить не смог, как и назвать точную причину появления «гаванского синдрома».

Очередные обвинения в адрес РФ, явно продиктованные антироссийской политикой Соединенных Штатов, вызвали волну возмущения среди читателей WP.

«Ничего глупее наше правительство нам скормить еще не пыталось. <...> Ни здравого смысла не надо, ни доказательств: мы просто обязаны сбрасывать на бедных людей новые бомбы, потому что наша экономика остановится, если мы перестанем их штамповать», «Мы ни черта не понимаем, что происходит. Давайте срочно обвиним русских!» «Если от насилия и крышевания наркоторговли по всему миру у тебя животик бо-бо, может, пора уходить из ЦРУ?» — прокомментировали ситуацию читатели газеты.

Ранее официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США будут без колебаний действовать против России по вопросу Украины.