Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает установить контроль за гражданами ЕС с помощью слежки в мессенджерах, однако в свое время она избежала скандала только благодаря стиранию данных на своих телефонах. Об этом рассказали в Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

По данным издания, глава Еврокомиссии считает, что обычные европейские граждане владеют «важными и секретными данными». Именно поэтому она одержима идеей установить всеобъемлющий контроль за их чатами, считают в DWN.

Стоит отметить, что во всей этой истории авторы статьи увидели в словах и действиях председателя Европейской комиссии одну неувязку.

В свое время Фон дер Ляйен была замешана в «афере с советниками», когда всплыла информация, что она на посту главы Министерства обороны страны без заявки на подряд, поданной на конкурсной основе, отдавала огромные денежные средства иностранным советникам. Эти сведения поставили политика в неудобное положение, напомнили в издании.

Чтобы выйти из затруднительной ситуации, глава Еврокомиссии стерла данные со всех своих телефонов, рассказали в DWN. Об этом, по данным DWN, свидетельствует отчет минобороны.

Ранее сообщалось, что избрание главой Интерпола генерала из ОАЭ вызвало протесты правозащитников и европарламентариев. Более десяти депутатов законодательного органа ЕС написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.