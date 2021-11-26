Сотрудники силовых структур Киргизии пресекли попытку государственного переворота

Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти в республике. О ЧП сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Согласно имеющейся информации, к попытке государственного переворота в Киргизии имеет отношение целая преступная группа. По информации спецслужб, злоумышленники планировали захватить власть в республике насильственным путем сразу после парламентских выборов, подчеркнули в ГКНБ. Как стало известно, в состав преступной группы входили депутаты и высокопоставленные чиновники, которые какое-то время назад оставили свои должности.

В планы решивших дестабилизировать ситуацию в стране входило: проведение массовых протестов в Бишкеке, а также организация провокационных столкновений митингующих и правоохранителей. В настоящий момент стражи порядка задержали 15 человек. В ходе обысков у них обнаружили оружие, боеприпасы, наркотики и документы, подтверждающие преступные планы.