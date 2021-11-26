Бизнесмены США заявили о необходимости признания вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать российские сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Об этом сообщил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко. Отмечается, что в данный момент Госдеп продолжает рассматривать обращение, пишут «Известия».

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V"», — уточнил глава AmCham.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения ожидает новые данные о вакцине «Спутник V», после чего будет обговорен график повторных инспекций препарата.