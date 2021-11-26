Президент Азербайджана Алиев прилетел в Сочи для переговоров с Путиным и Пашиняном по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи для участия в трехсторонних переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе.

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Двадцать шестого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи», — сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Ранее стало известно о прибытии в Сочи армянского премьера. Помимо участия в трехсторонней встрече Пашинян планирует провести отдельные переговоры с Путиным.