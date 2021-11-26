Меркель пообещала сохранить транзит газа через Украину после запуска «СП-2»

Власти Германии намерены приложить усилия для сохранения транзита российского газа через Украину, несмотря на «Северный поток — 2». Об этом заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Политик провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и подвела их итоги. По словам Меркель, Германия и США выработали общий документ в вопросе голубого топлива.

«Потому для нас, как и Польши, речь идет не только о энергобезопасности в целом, но и об Украине как стране-транзитере», — подчеркнула врио канцлера.

Меркель добавила, что «Северный поток — 2» является обсуждаемым совершенно с противоположных позиций вопросом между Берлином и Варшавой.

Строительство трубопровода полностью завершилось в сентябре текущего года. «Северный поток — 2» проходит последние процедуры перед вводом в эксплуатацию.