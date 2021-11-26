Представитель партии «Зеленых» Хабек заявил о зависимости политики Германии от «СП-2»

Газопровод «Северный поток — 2» является стратегическим проектом, который усиливает зависимость политики ФРГ, заявил сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек.

Немецкий политик, который выдвинут в качестве кандидата на пост министра экономики Германии, раскритиковал проект «СП-2» и отказался считать его коммерческим. По его словам, трубопровод оказывает влияние на Украину.

«Северный поток — 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — сказал Хабек.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд оценил потери Украины от запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2». Согласно подсчетам аналитиков, ежегодная прибыль Киева от транзита российского газа сократится более чем на миллиард долларов.