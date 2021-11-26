Один из пропавших на «Листвяжной» шахтеров найден живым

Спасатели, работающие на месте аварии в шахте «Листвяжная», нашли живого шахтера. Его везут в больницу, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Вчера, 25 ноября, на угледобывающей шахте «Листвяжная» произошел пожар. Трагедия унесла жизни 52 человек. По предварительной информации, на глубине 250 метров произошло возгорание метана. В момент чрезвычайного происшествия под землей находились 285 человек.

Следователи завели уголовные дела в отношении ряда лиц, работавших на предприятии, и передали их в центральный аппарат СК. По версии ведомства, в ноябре текущего года подозреваемые исполняли свои должностные обязанности, в том числе по обеспечению безопасности на месте проводимых работ, ненадлежащим образом — например, акты о проверке штреков подписывались без фактического присутствия самих проверяющих. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.