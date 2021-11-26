Кьюабра-кадабра. Беглов приготовил Петербургу «волшебный» подарок на Новый год

Щедрый подарок петербуржцам подготовили власти города. На Новый год и Рождество Смольный запланировал более 500 различных праздничных мероприятий, главные из которых пройдут на Дворцовой, Манежной и Конюшенной площадях. Как нетрудно догадаться, анонсированные соблазны в виде большого катка, ледового театра и роскошной ели едва ли скрасят эпидемиологическую картину.

Ситуация с коронавирусом все же внушает губернатору Александру Беглову оптимизм. В интервью телеканалу «78» он заявил, что обстановка улучшается, так как большое количество горожан решило ревакцинироваться.

«Мы достигли рекорда в 39 тысяч в сутки... Сейчас идет снижение заболеваемости. В этих условиях мы посчитали возможным дать возможность петербуржцам, во-первых, привиться и, во-вторых, сделать покупки к новогодним праздникам», — сказал губернатор.

Волшебную атмосферу праздника ограничения тем не менее затронут. В мешке подарков от Смольного затаились пресловутые QR-коды, которые свалятся на головы горожан за четыре дня до торжественного боя курантов. С 27 декабря владельцы ресторанов, кафе и ряда магазинов смогут начать подсчитывать убытки, а посетители планировать досуг с поправкой на ограничения.

Особенно ярые противники QR-кодизации в соцсетях ностальгируют по 1917 году и зачем-то грозятся пойти к Зимнему дворцу. Вероятно, планируют разнообразить культурный досуг посещением Эрмитажа, а может быть желают повторить рейд пенсионерок из Бурятии, которые взяли штурмом ТРЦ после введения QR-кодов.

Несмотря на бодрые реляции Александра Дмитриевича, который подчеркнул, что заботится об успешном предпраздничном шопинге петербуржцев, доброго волшебника в нем желают видеть отнюдь не все. Напротив, на сказочность губернатора намекнули в противоположном контексте. Двое молодых людей устроили небольшой перформанс, в котором фигурировал известный похититель Рождества Гринч и, собственно, глава города. Обоих персонажей отыгрывали молодые люди с помощью масок и нехитрого реквизита.

/ Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Их акция главным образом привлекла внимание правоохранителей, а вот политические последствия жестких ограничений или невнятных полумер, как в ситуации со Смольным, являются главной темой обсуждений экспертного сообщества.

Так, к примеру, директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп», политтехнолог Сергей Маркелов в беседе с «Клубом регионов» выразил мнение, что жители припомнят губернаторам неудобства, с которыми вынуждены сталкиваться из-за ограничений. Как заметил эксперт, степень «политической агрессии и политической памяти» у россиян весьма разнообразная.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко полагает, что власти не до конца осознают уровень негативной реакции в отношении массовой QR-кодизации и ее последствия.

«Круги на воде зависят от размера брошенных камней, здесь все будет зависеть от того, насколько сильно людей заденут. Мы помним, как долго шли круги на воде от пенсионной реформы – на протяжении нескольких лет, и выстрелило это не сразу», — сформулировал он.

Что касается кругов на воде, то уроженцу Баку, возглавившему Северную столицу России, петербуржцы все еще припоминают празднование «Алых парусов» и матчи Евро-2020 в разгар третьей волны коронавируса, когда возле больниц выстраивались очереди из карет скорой помощи.

О том, что губернатору определенные вещи «по барабану» осторожно предположили подписчики ведущего шоумена страны Ивана Урганта. В Instagram известный петербуржец опубликовал видео годичной давности, на котором Александр Беглов затмил свое же искрометное выступление в кукольном театре виртуозной игрой на ударных инструментах. Определенно, волшебник.