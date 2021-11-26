Погибшие, выжившие и виновные. Что известно о трагедии в кемеровской шахте «Листвяжная»

25 ноября в 08:35 по местному времени (04:35 мск) на шахте «Листвяжная» (Беловский округ Кемеровской области) произошло задымление. Причиной ЧП мог стать взрыв метана. По последним данным, трагедия унесла жизни 51 человека — 46 шахтеров и пяти горноспасателей.

На момент происшествия под землей находилось 285 человек. Большинство из них (239) сумели выбраться, остальных спасти не удалось. Шесть горноспасателей, отправившихся на их поиски, также не вернулись из-под земли. По словам командира кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше, виной тому стал недостаток кислорода и высокая концентрации вредных газов.

«В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», — подчеркнул Ше.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, позднее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что один из спасателей, который считался погибшим, найден живым. Сейчас 51-летнего мужчину везут в больницу, он находится в сознании.

«Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», — указал Чуприян.

Как сообщил замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков, по состоянию на 10 утра (06:00 мск) общее число пострадавших возросло до 63. Сейчас в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно.

«Динамика у всех горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет», — передает его слова ТАСС.

По мнению заместителя генерального прокурора Дмитрия Демишина, причиной аварии на шахте мог стать метановый взрыв, который травмировал находящихся под землей людей.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар», — сказал Демишин.

Федеральное агентство новостей /

Однако бывший шахтер «Листвяжной» заявил, что авария на кузбасской шахте была неизбежной, потому что руководство систематически закрывало глаза на превышение концентрации метана в забое. Это подтвердила и жена одного из погибших.

«Муж приходил с работы каждый день и говорил: добром это не кончится. Зашкаливало так, что все датчики там пищали. А в ночь с 14 на 15 ноября был пожар, никаких мер принято не было», — рассказала женщина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его заместитель и начальник участка.

ako.ru / администрация правительства Кузбасса

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении двух инспекторов регионального управления Ростехнадзора. Их подозревают в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей: по версии следствия, сотрудники составили акты о проверке этого штрека, но фактически его не проверяли.

На данный момент спасательная операция на шахте «Листвяжная» приостановлена из-за высокого риска повторного взрыва. По сообщению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, работы возобновят через три дня — к этому моменту три группы спасателей сделают изоляцию горных выработок, после чего они заполнятся метаном.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров и поручил организовать помощь пострадавшим. Семьи погибших помимо положенных по закону выплат получат еще по 2 миллиона рублей. Погибших горноспасателей наградят орденами Мужества.

kremlin.ru / Администрация президента России

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», который входит в топ-3 производителей угля в России. При этом не так давно директор шахты Махраков был признан лучшим руководителем шахты 2021 года по итогам регионального конкурса.

Однако крупные аварии на этой шахте случались и ранее. В 1981 году погибли 5 человек, в 2004 году — 13 человек, в обоих случаях причиной ЧП также был взрыв метана. По результатам инцидента 2004 года к лишению свободы условно на срок от двух до трех лет были приговорены девять сотрудников предприятия.

Помимо «Листвяжной» трагедии случались на других предприятиях Кемеровской области. К примеру, в 2000 году взрыв метана произошел на шахте «Комсомолец», расположенной в городе Ленинск-Кузнецкий. В ходе ликвидации последствий аварии в результате повторного взрыва погибли 12 горноспасателей. Местная прокуратура предъявила обвинения по статье 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности») механику и слесарю шахты, но о дальнейшем ходе разбирательства не сообщалось.

sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета России

Через четыре года — в 2004-м — на кузбасской шахте «Тайжина» («Южкузбассуголь») при взрыве метана погибли 47 горняков, однако уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления.

В 2007 году в Новокузнецке на шахте «Ульяновская», принадлежащей той же компании, в результате взрывов метано-воздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек, включая часть руководства предприятия. Авария произошла из-за того, что рабочие по указанию начальства намеренно вывели из строя газозащитное оборудование. Ростехнадзор посчитал виновными 42 человек, восемь из которых погибли при взрыве. К различным мерам наказания (от трех лет условно до шести лет заключения) были приговорены восемь бывших руководителей и сотрудников шахты.

В 2010 году в результате двух взрывов метана в шахте «Распадская» погиб 91 человек, около 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Слушания по делу начались в 2016 году, за время следствия было проведено 700 экспертиз, однако год назад дело было закрыто по причине истечения срока давности.