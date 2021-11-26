Политолог Елисеева предостерегла Беглова от поспешных заявлений по вакцинации в Петербурге

Заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о высоких темпах вакцинации горожан против коронавируса выглядят странными и опрометчивыми, считает политолог Наталия Елисеева.

К настоящему времени только 40% петербуржцев пенсионного возраста получили прививку от COVID-19. При записи на вакцинацию горожане сталкиваются с очередями, нехваткой талонов, а также длительным ожиданием на горячей линии. Помимо этого, многие жители Северной столицы не могут привиться востребованным препаратом «КовиВак», передает издание «Народные новости».

На фоне существующих проблем Беглов утверждает, что Петербург приближается к коллективному иммунитету, поскольку вакцинировано уже почти 80% горожан.

В Санкт-Петербурге наблюдаются определенные проблемы за контролем исполнения коронавирусных мер, отметила Елисеева. Она предостерегла главу администрации от поспешных заявлений по вакцинации.

«Подобные заявления о том, что в начале 2022 года в Петербурге появится коллективный иммунитет к COVID-19, то, что будет более 80% вакцинированных, выглядят довольно странно. Безусловно, с Беглова это спросят», — сказала политолог.

Она выразила надежду, что данные по темпам вакцинации в Северной столице не будут подвергаться фальсификации. Также Елисеева подчеркнула, что об исполнении Бегловым своих обязательств можно будет судить спустя определенное время.