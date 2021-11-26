Южная Корея хочет запретить есть мясо собак

Южная Корея собирается пересмотреть практику употребления в пищу мяса собак. Премьер-министр республики Ким Бу Гем заявил, что для этого правительство сформирует отдельный консультативный орган, в работе которого будет принимать участие гражданское население.

По словам корейского премьера, совет «приложит активные усилия для определения фактов и оценки различных общественных мнений, связанных со спорной практикой».

«Мы сформируем государственный консультативный орган, возглавляемый гражданскими лицами, и добьемся социального консенсуса. <…> В связи с резким увеличением числа хозяйств с домашними животными, растущим интересом общественности к правам животных и их благополучию мы слышим все больше призывов не рассматривать потребление собачьего мяса как часть старой культуры питания», — цитирует главу правительства агентство «Ренхап».

Консультативный орган планируют создать в декабре. В его состав войдут 20 экспертов, а также гражданские активисты и правительственные чиновники, которые будут вести обсуждения до апреля следующего года.

Спор о том, насколько гуманно употреблять в пищу мясо собак, не утихает в Южной Корее уже три десятилетия. Ранее с предложением отказаться от спорной практики выступал президент республики Мун Чжэ Ин.