Политолог Аркатов назвал голословным заявление главы Петербурга о коллективном иммунитете

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может быть достигнут в начале 2022 года, заявил глава города Александр Беглов. Однако в его словах усомнился российский политолог Иван Аркатов.

По его словам, ряд глав регионов продолжают делать голословные заявления о результатах вакцинации против коронавирусной инфекции. В частности, недавно с подобным обращением выступил Беглов.

«И он заявил о том, что в начале 2022 года в Петербурге появится коллективный иммунитет к ковиду. Такими словами разбрасываться нельзя, потому что темпы вакцинации у нас в стране плохие», — сообщил Аркатов в беседе с «Невскими Новостями».

Он подчеркнул, что важно учитывать реальный процент привитых горожан. Однако большое количество жителей Северной столицы не вакцинировались от COVID-19, что показывает реальная статистика заболеваемости.

«Беглову такими словами ни в коем случае бросаться нельзя. Важно понимать, что заявленные цифры могут не соответствовать действительности. Не надо выставлять себя дураком», — подчеркнул Иван Аркатов.

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге. Он считает, что в городе нет достаточного отклика населения на процедуру иммунизации.