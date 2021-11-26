МВФ подсчитал ежегодные потери Украины от запуска «Северного потока — 2»

Ежегодная прибыль, которую Украина получает от транзита российского газа, может сократиться до 1,2 млрд долларов после запуска «Северного потока — 2».

Такие прогнозы озвучил Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе. В нем говорится, что последние пять лет прибыль Киева от транзита российского газа составлял чуть более 2,5 млрд долларов в год. Аналитики считают, что по итогам 2021 года плата за транзит сократится на 40% по сравнению с предыдущими годами.

«После ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше уменьшиться, при этом доходы Украины от транзита прогнозируются в среднем на уровне 1,2 млрд долларов в год», — говорится в докладе.

Строительство «Северного потока — 2» подошло к концу в сентябре этого года. Для ввода газопровода в эксплуатацию необходимо получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Федеральное сетевое агентство Германии должно представить проект решения до 8 января следующего года.