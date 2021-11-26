Собянин сообщил о возобновлении работы уличных фестивалей в Москве

Москвичи вновь смогут посетить предстоящие новогодние фестивали в столице. Свою работу возобновят также праздничные ярмарки и катки, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, город уже украшают, ведется подготовка к открытию катков, шале, новогодней торговли. Работать все будет с некоторыми ограничениями, и полноценно фестивали вернутся в столицу лишь после пандемии, передает РИА Новости.

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить», — рассказал Собянин.

Последний раз фестиваль под названием «Путешествие в Рождество» состоялся в 2019 году. В тот период его посетили более 26 миллионов человек, как москвичей, так и туристов. Для фестиваля такое количество стало рекордным.