Рар: «Зеленые» в ФРГ взяли верх над примирительной позицией социал-демократов

Надежды тех, кто рассчитывал, что после формирования нового правительства ФРГ российско-германские отношения выйдут на новый конструктивный уровень, не оправдались.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о перспективах развития взаимоотношений Москвы и Берлина с учетом того, что в Германии спустя два месяца после парламентских выборов наконец сформировали новый кабинет министров.

«Многие надеялись на улучшение отношений между Россией и Германией. Будущее правительство Германии теперь записало в свою программу, что будет стоять на стороне Украины (против России.) Германия будет ратовать за возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины, — отмечает Александр Рар. — Как Берлин хочет достичь подобной цели, не говорится».

При этом политолог отмечает противоречивые устремления нового правительства ФРГ. С одной стороны, оно настроено вести с российскими правозащитниками «гражданский диалог», а с другой – заявляет, что Германия открыта для конструктивного диалога с Москвой, в том числе и по вопросам сырья и энергоснабжения. Последнее не может не радовать, подчеркивает Рар.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Но "Зеленые" со своей критической повесткой победили над примирительной повесткой социал-демократов. (Новый канцлер ФРГ Олаф) Шольц, по-видимому, отдает отношения с Россией на откуп "Зеленым", — добавляет эксперт. — Влияние канцлера во внешней политике вероятно не будет столь доминирующим».

К власти в Германии пришли не реалисты, чего многие хотели, а приверженцы либеральных ценностей, которые, возможно, с первого же дня испортят отношения с Москвой. Для этих политиков продвижение западных ценностей важнее, чем чьи-либо национальные интересы, если те идут вразрез с их курсом.

«Новая глава МИДа, Бербок, училась в Лондоне и побывала в США, остальной мир она еще не знает. Будет с ним знакомиться, — напоминает Александр Рар в заключение. — Германия остается верным чадом США, в то же время она будет пытаться укреплять автономию Европу. Повестка выглядит весьма конфронтативной. Жаль».

Global Look Press / Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

Напомним, парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября 2021 года. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов. При этом результат правящей на тот момент коалиции ХДС и ХСС (Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) оказался худшим за всю ее историю - 24,1% голосов.

Спустя некоторое время после выборов стало известно, что СДПГ ведет переговоры о формировании нового правительства с партией «Зеленые», а также с либералами из «Свободной демократической партии».