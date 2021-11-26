Более 40 иностранных летательных аппаратов проводили разведку у границ России за неделю

Российские радиолокационные станции зафиксировали порядка 41 иностранных летательных аппаратов, проводящих разведку у границ РФ. Об этом сообщило Министерство обороны.

Согласно опубликованным данным, вдоль границ России пролетали 35 самолетов-разведчиков, а также шесть беспилотников иностранных государств. Истребители из состава противовоздушной обороны были подняты три раза. Все полеты иностранных разведчиков сопровождались радиолокационными станциями, благодаря чему нарушений границ допущено не было. Об этом передает «Красная звезда».

Издание также отметило о пополнении войск ПВО. В рамках гособоронзаказа была осуществлена поставка высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самоходных гаубиц «Мста-СМ».