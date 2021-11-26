Киевляне решили сменить гендер статуи «Родина-Мать» в рамках декоммунизации

Властям Киева предложили изменить гендерную принадлежность одной из самых высоких статуй в мире «Родина-Мать». Соответствующая петиция появилась на официальном сайте Киевсовета.

Инициатор прошения некий Александр объяснил, что величественный памятник, расположенный на Печерских холмах, имеет «советскую эстетику», что совершенно не годится для современных реалий Украины. Автор полагает, что при нынешнем режиме «Родина-Мать» не соответствует политическим и идеологическим взглядам украинцев.

В качестве альтернативы Александр предложил преобразовать памятник в статую Архистратига Михаила, которого называют небесным покровителем украинской столицы. Составитель петиции при этом добавил, что полностью демонтировать «мужеподобную» «Мать» нет необходимости. Достаточно «немного поработать» над ее внешним видом, чтобы она соответствовала принципам декоммунизации, уверен инициатор.

«Родина-Мать» была открыта в 1981 года в День Победы. Памятник представляет собой стальной монумент высотой в 62 метра. Создателем мемориала был уроженец Днепра, прославленный в СССР скульптор Евгений Вучетич.