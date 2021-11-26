Стариков напомнил об историческом противостоянии России и Польши

Польша исторически на протяжении нескольких столетий оставалась соперником Российской империи, и когда русские выигрывали, поляки проигрывали. Поэтому не удивительно, что новая политическая элита этой страны жаждет реванша.

Об этом в рамках телепередачи «ОбъективНо» на канале ОНТ рассказал политолог и писатель Николай Стариков, рассуждая о причинах антироссийского курса, которого придерживается руководство Польши.

«Добрососедские отношения между государствами должны строиться на непротивлении двух сторон», — первым делом отметил политолог.

Сам он, по словам эксперта, не испытывает к полякам какой-либо неприязни, но факт остается фактом – Польша и Российская империя на протяжении долгого времени являлись соперниками. При чем Россия в этом историческом противостоянии победила, в то время как Польша проиграла.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Точно так же соперник Российской Империи – Турция. Мы победили, они проиграли, — напомнил Стариков. — Но их новая политическая элита хочет реванша. Реванша за ту Москву начала XVII века, откуда их пинком под зад выгнали. Вот за то воссоединение Западной Беларуси и Западной Украины, которое произошло по факту и до, и после окончания Второй мировой войны».

Поэтому политика никуда не девается из российско-польских отношений, подчеркнул политолог. Поляки для русских – соседний народ, народ славянский и братский, но история сложилась таким образом, что этот народ очень часто настраивали против России.

«Мы готовы к добрососедству, но для этого должно быть непротивление двух сторон, а не только добрые слова из Москвы и Минска», — заключил писатель.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие Североатлантического военного блока на восточном фланге Евросоюза. Как объяснил Дуда, это предложение генсеку НАТО он сделал в связи с ситуацией на Украине, власти которой заявляют о якобы существующей угрозе «российского вторжения».