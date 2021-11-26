Глава МИД Украины Кулеба: альтернатив переговорам в «нормандском формате» нет

Вооруженный конфликт в Донбассе может завершиться только путем переговоров в «нормандском формате». Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат объяснил, что у союзников Украины на сегодняшний нет конкретных и продуманных альтернатив Нормандскому формату. Одновременно с тем Кулеба указал, что Киеву неважно в каком именно варианте будет идти процесс урегулирования конфликта. При этом политик акцентировал внимание на важности присутствия России за столом переговоров.

«Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат — лишь бы он был действенный», — сообщил министр в эфире телеканала «1+1».

Кулеба также подчеркнул, что независимо от того, какой формат переговоров по итогу будет осуществляться, Украина «должна быть сильной». Основной целью министр считает укрепление союзнических отношений с уже имеющимися партнерами в военной сфере.