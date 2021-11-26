Погребинский усомнился в том, что Зеленский введет на Украине военное положение

Президенту Украины Владимиру Зеленскому для объявления в стране военного положения нужна провокация, но очень сомнительно, что это действительно произойдет в ближайшие дни.

Такое мнение высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя слова лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко о том, что президент якобы собирается 1 декабря объявить в стране военное положение.

Михаил Погребинский, обсуждая этот прогноз в эфире ради «Вести ФМ», отметил, что словам Олега Ляшко доверять не следует.

«До 1 декабря должна такая провокация состояться. Я, честно говоря, в это не верю, — заявил политолог. — Что болтает Ляшко, за этим ничего не стоит».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

При этом Погребинский добавил, что 1 декабря все же может стать для Украины точкой невозврата, хотя и не таким образом, о котором говорит Ляшко.

Владимир Зеленский запланировал на этот день выступление перед Верховной радой с посланием о положении дел в стране, напомнил эксперт. И после этого выступления голосование в Раде покажет, что у президента больше нет парламентского большинства, и это может привести к началу серьезной политической дестабилизации в стране, допустил Погребинский.

Также заявление Олега Ляшко о том, что Зеленский намерен 1 декабря объявить на Украине военное положение, прокомментировали в Верховной раде. В частности, в партии власти «Слуга народа» этот прогноз назвали «бредом».

youtube.com / Олег Ляшко

Как отметил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк, страна успешно «держит оборону» уже не первый год, не прибегая к такому специфическому политико-юридическому состоянию, как военное положение.

При этом народный депутат от партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») Илья Кива отметил, что для Зеленского введение в стране военного положения, возможно является единственной возможностью, удержаться у власти.