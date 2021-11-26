Блогер Манукян высмеял Беглова в свете заявлений о темпах вакцинации в Петербурге

Слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о скором достижении высокого коллективного иммунитета являются «смелыми». Такое мнение высказал блогер и журналист Вадим Манкуян.

Такое мнение он выразил в связи с заявлением губернатора Петербурга Александра Беглова о скором достижении коллективного иммунитета в 80 процентов в городе. Блогер сомневается, что Смольный опередил весь мир и смог добиться таких показателей в вакцинационной кампании, передает Федеральное агентство новостей.

«Довольно смелое заявление, надо сказать. Весь мир никак не может выработать этот вожделенный коллективный иммунитет, а Питер вдруг такими цифрами пытается оперировать и обещает их достичь», — заявил Манукян.

Блогер считает, что в нынешней ситуации с коронавирусом в стране делать подобные заявление непозволительно. Манукян также рекомендовал Беглову тщательнее и профессиональнее следить за своими высказываниями.