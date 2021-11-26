Украина попросила отозвать учебники с российским Крымом из испанских школ

Украинский посол Сергей Погорельцев обратился к властям Испании с просьбой отозвать тираж учебника «Социальные науки», в котором Крым указан частью России.

Речь идет об учебнике для шестого класса средней школы, выпущенном издательством Edelvives. Погорельцев адресовал свое обращение по этому поводу министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте.

«Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании», — написано на странице украинского посольства в Испании в Facebook.

Крым стал частью России по результатам народного референдума, прошедшего на территории региона в 2014 году. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Киев до сих пор не может смириться с потерей полуострова, однако в Москве неоднократно повторяли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда.