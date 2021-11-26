Россия предложила США рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов вакцинации

Министерство здравоохранения России предложило Соединенным Штатам проработать механизм совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители ведомства.

Соответствующее письмо российский Минздрав направил в адрес Департамента здравоохранения и социальных служб США после обсуждения данной темы. Целью обращения является развитие двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Переговоры России и США состоялись в начале октября в Женеве, передают «Известия».

«По результатам обсуждения Минздрав России ... направил в Департамент здравоохранения и социальных служб США письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции и проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации», — говорится в сообщении.

Как сообщил по итогам переговоров между Москвой и Вашингтоном глава российского Минздрава Михаил Мурашко, США понимают рациональность взаимного признания сертификатов. Он понадеялся, что стороны вернутся к обсуждению данного вопроса в ближайшее время.