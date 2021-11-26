Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россия предложила США рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов вакцинации

Общество
Россия предложила США рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов вакцинации

Министерство здравоохранения России предложило Соединенным Штатам проработать механизм совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители ведомства.

Соответствующее письмо российский Минздрав направил в адрес Департамента здравоохранения и социальных служб США после обсуждения данной темы. Целью обращения является развитие двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Переговоры России и США состоялись в начале октября в Женеве, передают «Известия».

«По результатам обсуждения Минздрав России ... направил в Департамент здравоохранения и социальных служб США письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции и проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации», — говорится в сообщении.

Как сообщил по итогам переговоров между Москвой и Вашингтоном глава российского Минздрава Михаил Мурашко, США понимают рациональность взаимного признания сертификатов. Он понадеялся, что стороны вернутся к обсуждению данного вопроса в ближайшее время.

#россия #сша #вакцинация #сертификаты #коронавирус #COVID-19