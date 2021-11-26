Лукашенко заявил о намерении США развязать войну при помощи миграционного кризиса

Соединенные Штаты хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев при помощи миграционного кризиса на границе Белоруссии и Европейского союза. Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, американские власти уже в открытую заявляют о необходимости подключить НАТО к решению проблемы с мигрантами в Европе. Однако это является провокацией, которая закончится войной. При этом Европе не нужен данный конфликт, в нем заинтересованы лишь США, передает слова президента Белоруссии РИА Новости.

«Они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась ... Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», — сообщил Лукашенко.

Он подчеркнул, что вдобавок к этому Польша использует тему миграционного кризиса, чтобы отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. Одной из таких тем является конфликт с Евросоюзом из-за верховенства внутреннего законодательства над международным.