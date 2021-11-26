Сотни беженцев из Ирака подняли бунт в центре для иностранцев в Польше

Нелегальные мигранты начали громить оборудование и бить стекла в охраняемом центре для иностранцев в Польше. Участниками бунта стали сотни человек.

Беженцы вышли на площадь перед зданием центра, расположенного в Венджине. Согласно информации польских СМИ, сотни мигрантов крушили все вокруг, выкрикивая, что цель их прибытия в Европу заключается в Германии, а не Польше.

Пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская уточнила, что беженцы пытались повредить ограждения, однако они усилены двойными и тройными заборами. Польская сторона ведет переговоры с мигрантами и пытается их успокоить, однако этому мешает «нелегкий темперамент» беженцев.

На сегодняшний день центре находятся 604 иностранца. Большинство из них являются граждане мужского пола из Ирака и Афганистана.