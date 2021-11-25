Захарова: Украина вновь нагнетает обстановку в Донбассе

Эскалация конфликта в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины вызывает серьезную тревогу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выразила уверенность, что «горячие головы» в Киеве, чувствуя безнаказанность, намеренно усугубляют ситуацию в регионе. По ее словам, действия украинских военных в очередной раз подтверждают желание властей решить кризис силовым методом.

«Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским "Комплексом мер" вооружений, поставляемых на Украину странами НАТО», — написала Захарова в Telegram-канале.

Вместе с тем вновь активизировалась антироссийская кампания в СМИ с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы. Такие заявления могут быть сделаны из-за неблагоприятной ситуации как в социально-экономическом, так и в политическом секторе Украины ради отвлечения внимания от внутренних проблем, добавила дипломат.