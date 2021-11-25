Власти Петербурга отказались повышать минимальные взносы на капремонт в 2022 году

Смольный решил не увеличивать размер взносов за капитальный ремонт домов в 2022 году. Из постановления на сайте городского правительства следует, что плата за капремонт будет равняться прошлогоднему значению. Однако таких средств недостаточно для удовлетворения всех нужд Петербурга.

Петербуржцы продолжат платить от 11 до 12 рублей за «квадрат» в зависимости от типа постройки и отсутствия лифта. Как ранее заявили в самом Смольном, общие сборы в будущем году должны равняться примерно 16 млрд рублей. В то же время в комитете признали, что озвученная сумма слишком мала для полного удовлетворения потребностей как Петербурга, так и его жителей.

В особенности это касается исторического центра города, который буквально разрушается на глазах. В самом сердце культурной столицы часто можно встретить разваливающиеся здания и постройки, которые являются историческим и культурным достоянием. Однако им не оказывается должного внимания и ухода.

Кроме того, в последние годы участились случаи пожаров на важных для истории объектах города. Так, чрезвычайные происшествия с пожарами в большом доходном доме Басевича в Петроградском районе уже стали обыденным делом. В здании на протяжении восьми лет на постоянной основе происходят возгорания. Местные спасатели лишь за июль четыре раза приезжали по тревоге в дом Басевича. Правительство Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым в данном контексте буквально игнорирует грамотный аудит затрат на реставрацию и оставляет размер взносов на предыдущем уровне, не пытаясь исправить патовую ситуацию.