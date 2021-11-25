Трагедия на кемеровской шахте «Листвяжная» унесла жизни 46 горняков и шести спасателей

Крупный пожар на угледобывающей шахте «Листвяжная» в Кемеровской области унес жизни 52 человек. Судьба еще 35 горняков и троих спасателей до сих пор не известна.

Предварительной причиной трагедии стал взрыв метана на глубине 250 метров. В момент чрезвычайного происшествия под землей находились 285 человек, выбраться удалось 239 шахтерам. Из-за сильного задымления добраться до оставшихся в шахте довольно трудно, осложняет поиски и отсутствие связи.

Десяток отделений военизированной горноспасательной части МЧС ведут операцию на шахте. Из-за наступления ночи работы временно остановили. На место происшествия также прибыли московские следователи, которые уже арестовали первых подозреваемых. Под стражу взяли директора «Листвяжной» и его первого заместителя.

Власти Кузбасса объявили в регионе трехдневный траур. Родственникам всех погибших выплатят по 2 миллиона рублей.