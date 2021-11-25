Таможенники задержали украинца с оружием и патронами на границе с Россией

Пистолет Макарова, автомат АКС-74 и свыше 200 патронов были изъяты у гражданина Украины при попытке пересечь российскую границу в Ростовской области.

Оружие и боеприпасы мужчина прятал в запасном колесе и спинке кресла своего автомобиля. В настоящее время он находится под арестом, а опасный груз изъят.

«Выявлен факт перемещения через государственную границу с сокрытием от пограничного и таможенного контроля автомата Калашникова складного АКС-74, пистолета Макарова и 223 патронов к ним, которые незаконно перемещались гражданином Украины в запасном колесе и спинке кресла личного автотранспортного средства», — уточнили в ростовской таможне.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов». Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.