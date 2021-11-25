Глава МИД Сербии Селакович: соглашение с Россией о поставках газа стало историческим

Соглашение о поставках газа, заключенное между Россией и Сербией, стало историческим, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.

Президент России Владимир Путин провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем. Стороны обсудили энергетические вопросы и цены на газ.

«Президент Сербии Александр Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с президентом России Владимиром Путиным, чем подтверждено взаимопонимание и дружба наших стран», — сказал Никола Селакович.

Ранее сообщалось, что Россия продлила Сербии цену на газ в 270 долларов за тысячу кубов на следующие шесть месяцев. Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет, передавал RT.