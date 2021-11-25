Ведущие военные державы мира — Россия и США — могут рассчитывать на помощь принципиально разных союзников в потенциальном противоборстве. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики обратили внимание, что каждая из стран придерживается особого курса для усиления своего боевого потенциала. К примеру, Вашингтон предпочитает наращивать влияние на международной арене всеми доступными способами.

«Вашингтон предпочитает подчинять себе другие страны, превращая их в своих союзников и тем самым укрепляя западный лагерь. Именно это позволяет США чувствовать себя уверенно», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

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В издании подчеркнули, что сегодня у США есть союзнические отношения с 60 государствами, однако Россия действует совсем иначе. Авторы статьи напомнили, как президент РФ Владимир Путин однажды процитировал императора Александра III.

«У России есть только два союзника — ее армия и флот», — сказал Путин.

По их мнению, это означает, что Москва полагается только на собственные силы, однако именно в этом и заключается ее сила. Большая часть сторонников США выступает лишь пешкой в их руках и просто вынуждена подчиняться.

«Государства, лишенные собственной военной силы, позволяют Соединенным Штатам прикрывать их своим “зонтиком”. Однако за это им приходится расплачиваться. Ради своей выгоды США часто вредят партнерам, и это не может не вызывать неприязнь», — указали в Baijiahao.

При этом Россия за последние годы сумела существенно укрепить свой авторитет в мире, сделав ставку на модернизацию вооруженных сил и развитие кадрового потенциала. На этом фоне большое число стран-партнеров уже не кажется таким уж неоспоримым преимуществом Вашингтона, констатировали эксперты. По их словам, Москва с двумя надежными «союзниками» может одержать верх над впечатляющим «лагерем» США.