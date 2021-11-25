Историк Петров объяснил отказ Байдена от санкций по «СП-2» страхом потерять влияние

Президент США Джо Байден боится потерять влияние, поэтому пытается отменить санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ситуацию проанализировал американист и историк Александр Петров.

Он рассказал о поправках в проекте оборонного бюджета Соединенных Штатов, которые предложили сенаторы-республиканцы. Документ предусматривает санкции против российского проекта. По данным издания Foreign Policy, администрация Байдена попытается не допустить новых ограничений, напомнил эксперт в беседе с изданием «ПолитРоссия».

«В последние годы, это началось еще с администрации Трампа, исполнительная власть теряет свое воздействие на внешнюю политику. По мнению администрации Байдена, принцип системы сдержек и противовесов сейчас нарушается. Мы видим, что без согласования с исполнительной властью принимаются определенные решения по отношению к санкциям. Это касается не только ограничений в отношение "СП-2", но и других стран, например, Китая», — сделал неожиданное заявление Александр Петров.

Демократическая партия теряет поддержку избирателей, и главный страх президента в том, что предстоящие выборы в конгресс могут плохо на ней отразиться. Байден понимает, что в этом случае не сможет рассчитывать на сторонников в парламенте. Он пытается восстановить влияние исполнительной власти, чтобы иметь возможность управлять внешней политикой.