Рособрнадзор прокомментировал предложение отменить ЕГЭ в России

Профильные ведомства могут направлять в Рособрнадзор предложения по отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Такое заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев.

Рособрнадзор ожидает конкретных предложений по тому, как можно улучшить проведение ЕГЭ. Однако по состоянию на данный момент они не поступали, добавил Музаев.

«Мы открыты для любых предложений, у нас в течение года много экспертных площадок, если будут конкретные предложения по какому-то узкому моменту, то всегда готовы», — цитирует его ТАСС.

Музаев добавил, что ведомство регулярно получает советы по улучшению экзамена. Благодаря им сдача иностранного языка в России стала устной, а информатику школьники будут сдавать на компьютерах.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отменить проведение ЕГЭ. По его мнению, России следует вернуться к советской системе образования. Глава СК также добавил, что она была лучшей в мире.