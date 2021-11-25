Политика США одновременно напоминает Советский Союз и период правления последней императорской династии Цин в Китае. Такой вывод сделал китайский политолог Чжэн Юннянь в комментарии изданию Global Times.

Он назвал главную проблему американцев: они не хотят идти в ногу со временем. Это напоминает политическую элиту Китая начала XX века, которая верила в «небесную империю» и в то, что живет в «центре цивилизации», при этом называя представителей западных стран варварами. Подобное высокомерие очень похоже на позицию современных американских политиков, сообщает «ПолитРоссия».

«Подавляющее большинство американцев по-прежнему считают Вашингтон центром мира. Хотя и раздаются также голоса, осуждающие политику Соединенных Штатов и высвечивающие ее основные проблемы, они пока не получили широкого распространения», — рассказал Чжэн Юннянь.

Он напомнил, что США как государство намного моложе Китая. Америка еще не прожила такую долгую историю, чтобы вынести из нее уроки.

«В результате Соединенные Штаты будут продолжать совершать серьезные ошибки. Возможно, в будущем США повторят судьбу Китая времен падения династии Цин и тоже претерпят болезненную трансформацию», — сделал неутешительный прогноз политолог.

Имперские замашки США сказываются на их диалоге с союзниками. Вашингтон создал «банду», тогда как Россия и Китай не враждуют ни с кем, а строят дружественные отношения.