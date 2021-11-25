Львовский политолог Иваночко заявила о смене политического сознания украинцев

Политическое сознание украинцев сильно пострадало из-за государственного переворота в 2014 году. К такому заключению пришла львовский общественный деятель и политолог Инна Иваночко.

Она на примере жителей Львова проанализировала метаморфозы в жизни граждан страны. По ее словам, если еще восемь лет назад украинцы могли не думать о политике, то сегодня их мысли сосредоточены только на ней.

Граждане стали проявлять нездоровый интерес к международным политическим процессам вместо того, чтобы думать о работе, выходных и отпуске.

«Где бы мы ни вышли — на базар, в трамвае едешь. Если прислушиваешься, о чем говорят люди… Или молчат, или о политике. О том, как сложно жить, и как власть их добивает. Уже не говоря даже о военных действиях, которые имеют продолжение на украинской территории», — раскрыла неудобную правду Инна Иваночко изданию «Украина. ру».

Политолог констатировала: люди потеряны из-за того, что им нечего делать на Украине. Жизнь превратилась в выживание, поэтому они готовы бросить все, что осталось, и ехать в Евросоюз.

Еще недавно молодежь думала о том, как получить образование, а затем — достойную работу в родной стране. Сейчас они мечтают только о том, как сбежать из государства.