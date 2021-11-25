Политолог Илларионов: Байден разменял Украину на уступки со стороны России

Россия и США заключили ряд договоренностей, согласно которым Вашингтон «слил» Украину ради уступок со стороны Москвы, заявил политолог Андрей Илларионов.

Президент России Владимир Путин встретился с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в июне. Тогда лидеры достигли важных соглашений в вопросах климатической повестки и кибербезопасности.

Глава Белого дома получил те уступки, о которых просил, однако Россия согласилась на некоторые условия Вашингтона не просто так, рассуждает эксперт. Политолог объяснил маневр Байдена: по его словам, «разменной монетой» в отношениях двух держав стала Украина.

«Таким образом, Путин, по крайней мере, из того, что мы видим, дал Байдену очень важные вещи, которые Байден у него попросил. Но если Путин дал ему эти вещи, он, естественно, может и попросить другое в обмен на это. Что для Путина очень важно, а для Байдена не очень, что он может разменять? Украину», — сказал Андрей Илларионов.

США не хотят уделять внимание Украине, так как эта страна приносит Вашингтону только одни проблемы, поэтому Байден обменял Киев на определенные договоренности с Россией, подытожил Илларионов.