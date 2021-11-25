Хазин пояснил, куда побегут американцы после краха экономики США

Многим странам грозит экономический обвал и наступление «глобальных девяностых». Однако в мире останется безопасное государство, жителей которого кризис ее затронет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США» рассказал экономист и политолог Михаил Хазин, по словам которого ведущие экономики мира сейчас находятся на пороге ситуации, подобной той, которую в свое время не смог пережить Советский Союз. Признаком приближения этих трудных времен, отмечает Хазин, является колоссальная промышленная инфляция в США, которая составит 24% в год.

Экономика Соединенных Штатов Америки зашла в тупик из-за того, что производителям приходится закладывать в цену своих товаров будущую инфляцию, то есть они сами провоцируют еще больший ее подъем. К тому же ситуацию осложняет структурный кризис и рос издержек, связанных с логистикой.

«Куда бежать американцам, когда все начнется? Мое мнение состоит в том, что надо спасать свою страну, а не бежать. Но есть много людей, которые ищут, где лучше. Думаю, что многие из них убегут из США – кто-то в Европу, кто-то в Канаду, но это глупость, потому что Канада является придатком Соединенных Штатов, а Европе тоже очень тяжело», — рассказал эксперт.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

В результате с глобальным кризисом рискуют столкнуться многие развитые страны – Евросоюз, США, Китай и другие, где воцарится атмосфера «лихих девяностых», которые Россия пережила после распада СССР.

Население этих стран столкнется с множеством проблем, из которых особенно остро встанет вопрос безопасности. Но россияне в этой тяжелой ситуации будут чувствовать себя гораздо лучше, чем жители других государств, уверенно заявил эксперт. Ведь, по его словам, в России повторение «девяностых» просто невозможно.

«Если в качестве ключевого элемента рассматривать безопасность, то самой безопасной территорией в мире будет Россия по банальной причине. Потому что мы пережили девяностые годы, а Западная Европа, США и Китай сейчас входят в наши девяностые. Мы уже прошли этот кризис, а вы только в него входите», — объяснил свою мысль Михаил Хазин.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Напомним, ранее эксперт высказал мнение, что новый кризис приведет к тому, что западные страны по уровню своего благосостояния сравняются с нынешней Украиной, а такие методы выхода из кризиса, как освоение новых рынков, окажутся им недоступны.

У России же, по словам Хазина, есть перед Западом большое преимущество, которое заключается в недоинвестированной экономике и в возможности вкладывать средства в производство.