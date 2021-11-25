Биолог Баранова объяснила причину исчезновения COVID-19 в Японии

Биолог действующего в США Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова попыталась объяснить феномен внезапного завершения волны коронавирусной инфекции в Японии.

Специалист пояснила, что Япония достаточно изолированная страна. Это повлияло на отсутствие разнообразия штаммов COVID-19, передает издание «Дни24». Варианту «Дельта» не было представлено возможности для развития. Белок, имеющий мутации, оказался неустойчивым, что и привело к ошибкам в воспроизведении и дальнейшему исчезновению вируса.

Биолог также допустила, что жители Японии являются дисциплинированной нацией и соблюдают все ограничительные требования. Такое поведение тоже сыграло роль в уничтожении коронавируса. Но биолог уверена, что исчезновение дельта-штамма в России могло привести к более опасным последствиям.

Дельта-штамм обладает высоким уровнем инфекционности, что помогает сдержать наплыв других штаммов. Существуют и другие более опасные вариации коронавируса, на которые не сможет повлиять вакцина.