Эксперт рассказал о кардинальных изменениях, произошедших с жителями Львова

Жители украинского города Львов, которые еще недавно нормально зарабатывали, имели возможность съездить на отдых и были веселыми людьми, теперь полностью политизированы и говорят только о том, как власть их добивает.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказала жительница Львова – политолог и общественный деятель Инна Иваночко, которая прокомментировала слова бывшего депутата Верховной рады Украины Анны Герман – тоже уроженки Львова, о том, что население ее родного города начало ностальгировать по временам президентства Виктора Януковича, при котором жилось гораздо лучше.

«Где бы мы ни вышли — на базар, в трамвае едешь. Если прислушиваешься, о чем говорят люди… Или молчат, или о политике. О том, как сложно жить, и как власть их добивает. Уже не говоря даже о военных действиях, которые имеют продолжение на украинской территории», — рассказала Ирина Иваночко.

По ее словам, люди во Львове чувствуют себя потерянными. Их разговоры сводятся к одному набору тем: о том, что выжить на Украине нет никакой возможности, и в этой стране им больше нечего делать, поэтому они готовы уехать в Польшу или другие страны Евросоюза.

У молодых людей, по словам политолога, нет никаких планов относительно получения образования или поиску хорошей работы, так как все понимают, что при нынешней власти на Украине ни у кого не может быть будущего.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее издание «Сегодня» рассказало о главных страхах украинцев, выезжающих на заработки в соседнюю Польшу. Несмотря на то, что Польша больше других европейских стран готова к приему украинских заробитчан, и большая их часть трудоустраивается там официально, украинцы, тем не менее, боятся быть в Польше обманутыми и вернуться домой без денег.