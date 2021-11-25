Посол Украины Мельник обратился к ФРГ с призывом отказаться от поставок российского газа

Новое Правительство Германии должно рассмотреть вариант отказа от импорта газа из России, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Киев призывает немецкое правительство сразу же после его инаугурации пересмотреть политику в отношении Москвы, отметил дипломат. В том числе речь идет о возможности введения эмбарго на поставки российских энергоносителей, уточнил он.

«Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма», — сказал Мельник.

Пока остается открытым вопрос о готовности бундестага наращивать политическое и экономическое давление на Россию, добавил украинский посол.

Как сообщалось ранее, врио канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала страны «нормандской четверки» к открытому диалогу. По ее словам, только так можно урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.