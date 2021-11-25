Ректору «Шанинки» Зуеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве

СК предъявил обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения. Об этом сообщает МВД РФ.

Ранее на фигурантов дела о мошенничестве дала показания исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Задержанная по подозрению в хищении средств Министерства просвещения признала свою вину и рассказала о схеме обналичивания украденных денег.

По версии следствия, злоумышленники, используя служебное положение, присвоили средства, которые были выделены в 2019 году при заключении госконтрактов с Фондом новых форм развития образования. Сумма ущерба составляет более 20 миллионов рублей.