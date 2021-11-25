Драма о лосеубийце. Как депутата Рашкина в Госдуме неприкосновенности лишали

«Если в багажнике твоей машины лежит ружье с тепловизором, то рано или поздно оно выстрелит», — именно так на прошлой неделе телеведущий Иван Ургант спародировал признание депутата от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося, сославшись на знаменитую фразу русского классика Антона Чехова. И как в воду глядел.

В четверг, 25 ноября, Госдума РФ на целый час стала местом действия чеховской пьесы, превратившейся к концу пленарного заседания в настоящую драму. После ожесточенных споров представителей пяти фракций нижняя палата парламента все-таки лишила последователя идей Владимира Ленина депутатской неприкосновенности.

Впрочем, справедливости ради, такое решение парламентариям далось нелегко. Несмотря на, казалось бы, единодушную позицию собравшихся политических сил, КПРФ стойко держалась за своего соратника, до последнего требуя более мягкой меры пресечения для провинившегося горе-охотника.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Драма на охоте

Перед началом пленарного заседания Рашкин был предельно спокоен и сосредоточен. Если легкое волнение и присутствовало, то умело скрывалось за медицинской маской, плотно натянутой на рот и нос. Тот самый случай, когда коронавирусные меры сыграли на руку ярому ковид-диссиденту.

Правда, комментировать «браконьерский скандал» до начала думских прений Рашкин не стал и в прямом смысле сбежал от журналистов, бросив мимоходом: «Все на пленарном заседании». Видимо, коммунист попросту не хотел разбрасываться своими ораторскими способностями направо и налево, а желал сберечь их для публичного выступления.

Однако боевой дух члена КПРФ бесследно испарился после того, как слово взял генеральный прокурор Игорь Краснов. Глубоко вздыхая и насупив брови, Рашкин внимал краткому пересказу событий того рокового дня, когда он решился произвести два выстрела в сторону «парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана».

Генпрокурор возмутился тем, что Рашкин «неуклюже» пытался ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, отрицая свою вину и отказываясь сотрудничать со следствием. Однако даже признавшись в убийстве несчастного животного, «красный» депутат не оставил надежды избежать ответственности.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски — брать на себя ответственность за все последствия своих действий и не пытаться ввести общественность в заблуждение и вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств», — был категоричен Краснов.

Однако отказываться от прежней тактики Рашкин не спешил. В ходе выступления парламентарий звучал как испорченная пластинка времен Тургенева или Пришвина: организатор смертоносного рандеву под Саратовом убедил его в том, что разрешение на охоту имеется, но после рокового выстрела в лося заветного документа, «к сожалению, не оказалось».

«Лосю Рашкина посвящено 4 часа 26 минут. Еще ни одному парнокопытному не было оказано столько внимания. Больше писали только об убийстве [35-го президента США Джона] Кеннеди», — представил Рашкин членам Госдумы неутешительную статистику.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Причина такого внимания, по мнению парламентария, очевидна. По его словам, у «драмы на охоте» есть политическая подоплека: его «проступок» пытаются использовать как орудие, чтобы «выместить старые обиды и личную неприязнь».

«Все же очевидно! За 20 лет работы в качестве депутата парламента я обеспечил небо в клеточку не одной сотне коррупционеров и чинуш. Крайние два года я всячески пытался предотвратить сползание моей Отчизны в деспотию на фоне всеобщего ковидобесия. Организованная нами борьба за чистые выборы вызывает огромное неудовольствие, страстную изжогу у всей вертикали власти. Вот почему Рашкина преследуют, устраивают провокации, устанавливают слежку и подставы», — убежден член нижней палаты парламента.

«Не надо истерик»

Впрочем, несмотря на литературные старания Рашкина, переубедить категорично настроенных коллег ему не удалось. Получив отмашку от председателя Госдумы Вячеслава Володина задавать вопросы, депутаты обрушились с критикой не только на коммуниста, но и на всю партию в целом.

«Можно ли надеяться, что подобные дела и даже более тяжкие, где убивают не просто животных, а людей, <…> не будут спущены на тормозах? Появится список, если хотите, Рашкина», — поинтересовался справедливоросс Олег Нилов.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В свою очередь член «Единой России» Сергей Пахомов выразил обеспокоенность тем, что проступок Рашкина бросает тень на репутацию остальных депутатов и саму Госдуму.

«Все это время ваши коллеги по партии отстаивали, не жалея собственной репутации, вашу изначальную версию, а на днях страна узнала, что вы убили лося. Вопрос репутации депутатов и Госдумы в целом — не пустой звук. Зачем вы столько времени врали всей стране и нам, не стыдно вам за это?» — возмутился единоросс.

Однако настоящую кашу заварил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, обвинивший коммунистов в давней привычке «считать преступников героями»:

«Джугашвили грабил конвои с деньгами, [революционер Яков] Юровский убил царскую семью, но все отказывались признавать свою вину. Почему сразу не признали свою вину, начали юлить?»

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Либерал-демократ был вынужден несколько раз повторить свой вопрос, то и дело заглушаемый протестным гулом КПРФ. Всерьез раззадоренный «красный» фланг пришлось успокаивать Володину.

«Не надо истерик. По теме все ответы будут. Посмотрите на себя со стороны!» — с укором сказал спикер нижней палаты парламента.

Впрочем, скандалу рано или поздно суждено было разразиться. На этот раз провокатором стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, посчитавший историю с Рашкиным удачным поводом для того, чтобы скрестить шпаги со своими идеологическими оппонентами.

«У вас руки в крови не только этого лося несчастного в Саратове, мы его знать не знаем. В крови вся планета! <…> Призрак коммунистов бродит по всей планете. Надо его поймать, упаковать и спрятать туда, где лежит лось, убитый Рашкиным», — призвал либерал-демократ.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Любые попытки членов КПРФ хоть как-то отстоять честь своей партии моментально пресекались Жириновским, потребовавшим закрыть все левые партии в России.

«Что он говорит? Это кто? Как фамилия? Вот, вскакивают только левые, потому что нервишки слабые. <...> Сдохните все!» — заявил либерал-демократ под крики коммунистов «Позор!»

Рассудить повздоривших народных избранников могло лишь голосование. «За» лишение депутатской неприкосновенности Рашкина и возбуждение против него уголовного дела выступил 341 депутат, «против» — 55, еще двое воздержались. Таким же образом парламентарии проголосовали по вопросу привлечения коммуниста к административной ответственности: 343 голоса «за», 55 «против», двое воздержались.

Единодушную позицию против любителя охоты высказали представители «Единой России», «Справедливой России», «Новых людей» и ЛДПР. Раскол произошел в ряду коммунистов, где свою позицию по обоим вопросам не стал высказывать зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Точно так же поступили депутаты Ольга Алимова и Анжелика Глазкова.

Сейчас в отношении коммуниста Рашкина возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Ему может грозить до двух лет лишения свободы, а в худшем случае — вплоть до 5. Впрочем, утрата неприкосновенности не лишит Рашкина места в Госдуме. Для досрочного прекращения депутатских полномочий нужны другие основания, например, вступление в силу обвинительного приговора суда.