Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, в ходе собственного расследования выяснили подробности ужасающей ситуации в тюрьмах американского штата Джорджия.

Согласно полученным сведениям, смертность в исправительных учреждениях Джорджии в три раза превышает средний показатель по самоубийствам в тюрьмах Соединенных Штатов. В августе 2020 года заключенные временно взяли под контроль одну из тюрем, при этом сотрудники утверждают, что беспорядки начались из-за плохих условий содержания.

Как передает ФАН, тюрьмы штата уже имеют дурную репутацию. Однако одной из главных проблем в этих учреждениях, кроме многочисленных фактов физических и психологических издевательств над осужденными, является отсутствие медицинской помощи. Власти связывают этот вопрос с нехваткой персонала, но уже сейчас в тюрьмах происходят ужасающие вещи. Один из заключенных сообщил, что женщина после родов была вынуждена самостоятельно наложить себе швы кусачками для ногтей.

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями выступают за предотвращение нарушения прав осужденных и подозреваемых. Поэтому они поддержали решение Министерства юстиции США о проведении проверки условий содержания заключенных в штате Джорджия. В российском ФБР также указали, что географию проверок необходимо будет расширить.