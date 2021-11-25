Группа спасателей пропала в кузбасской шахте, где погибли 11 горняков

Отряд спасателей, который отправился на поиски горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, перестал отвечать на рацию. Связь с группой специалистов утеряна.

Оперативный штаб продолжает попытки связаться с группой спасателей, которая спустилась в «Листвяжную». Отряд не отвечает на вызов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный осведомленный источник.

Не исключено, что спасатели просто не услышали информацию о приостановке поисковой операции из-за плохой связи. Все члены команды оснащены кислородными баллонами.

Ранее на поверхность из-под земли достали тела 11 шахтеров. Врио главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Кузбасс после смертельного пожара на угольном предприятии.